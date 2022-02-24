«Предлагают ехать на поезде»: семья из Челябинска застряла в Краснодаре из-за отмены авиарейсов

В Челябинск отменили рейсы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Воронежа и Симферополя Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинская семья не может выбраться из Краснодара из-за отмены рейсов. Отец, мать и сын недавно ненадолго приехали в столицу Кубани — отдохнуть и прицениться к местным квартирам. Но все изменилось из-за отмены рейсов на юг.

— Они звонили, не знают, что делать, в аэропорту говорят — ждите особых распоряжений. Пока никакой дополнительной информации нет, — рассказал про застрявших близких читатель КП Павел.

Семья уехала еще на прошлой неделе, решили возвращаться в Челябинск сегодня, 24 февраля. Около полудня они прибыли в аэропорт в надежде улететь через Екатеринбург или Москву.

— На табло показано, что полетов нет почти в 30 городов России. Предложили добираться до места назначения либо автобусами, либо на поезде, — рассказал Павел.

Пока семья решила задержаться, чтобы решить, как действовать дальше.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда-Челябинск», в аэропорту имени Курчатова отменили рейсы на юг России. Речь идет о полетах в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Воронеж и Симферополь. При этом вечером было объявлено о возобновлении авиарейсов по направлению Челябинск — Сочи.

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