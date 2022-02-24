Аэропорт Курчатова объявил о возобновлении авиарейсов по направлению Челябинск – Сочи

Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще утром 24 февраля аэропорт Челябинска объявлял о приостановке рейсов в Сочи. Но теперь стало известно, что авиасообщение по этому направлению будет восстановлено.

— Завтра 25 февраля 2022 рейсы «N4 222 Сочи - Челябинск» и «N4 221 Челябинск - Сочи» будут восстановлены, — сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

Однако улететь из Челябинска в Ростов-на-Дону не получится. Несколько авиакомпаний уже объявили о возврате средств за купленные билеты.

Напомним, что из-за спецоперации в Донбассе, свою работу прекратили аэропорты нескольких российских городов. В их числе и города, куда можно улететь из Челябинска.

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