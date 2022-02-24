В челябинском аэропорту объяснили, как вернуть билеты на отмененные рейсы

Улететь из Челябинска на юг России в ближайшее время не получится. Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском аэропорту имени Курчатова рассказали, что пассажиры отменных рейсов на юг России могут вернуть деньги обратно за купленные билеты. В настоящий момент такую возможность предоставляют авиакомпании «Азимут» и «Nordwind».

— По информации авиакомпании Nordwind, пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат по месту приобретения билетов, либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26 апреля, — сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Что касается авиакомпании «Азимут», то она выполняет обмен авиабилетов и возврат их стоимости в порядке очередности поступления запросов.

— Заявку на возврат денежных средств за билет, купленный на сайте авиакомпании, вы может оформить в своем личном кабинете, — пояснили в аэропорту. — Оставить заявку на возврат билета, купленного у агентов авиакомпании, возможно по месту приобретения билета.

Напомним, этим утром аэропорт Челябинска объявил об отмене рейсов в южные города России - Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Воронеж и Симферополь. Причиной такого решения стала ситуация в Украине.

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