В Челябинске продают комплекс фабрики «Краснодеревщик» за 164 млн рублей

Фото: google.ru/maps

В Челябинске выставили на торги здание фабрики «Краснодеревщик», расположенной по улице Механической, 40. За объект просят сумму в 164,6 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте федерального реестра «Федресурс».

Известно, что торги будут идти на повышение. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 марта. Сами торги пройдут уже на следующий день. В состав лота войдут здания, оборудование и техника.

Фабрику «Краснодеревщик» уже пытались продать в сентябре прошлого года. Речь идет о площадке на Свердловском тракте, 11. Начальная цена аукциона составляла 204 млн рублей. В состав лота входили земельный участок площадью более 10 тыс. кв. м и цех в 6,8 тыс. кв. м. Вместе с этим продавались и имущество фабрики – техника, оборудование, инструменты. Однако торги не состоялись из-за того, что никто не подал заявку.

Напомним, фабрику «Краснодеревщик» признали банкротом еще в сентябре 2020 года. Ранее она была одним из крупнейших производителей дверей в регионе.

А в августе прошлого года в здании, который выставляли ранее на торги, вспыхнули опилки. Предполагаемая причина — замыкание проводки. В тот раз возгоранию присвоили повышенный номер сложности

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