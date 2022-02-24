В Челябинской области усилят мониторинг в соцсетях для предотвращения терроризма

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 24 февраля, провел заседание антитеррористической комиссии. Он поднял на совещании вопрос, касающийся организации и эффективности профилактических мероприятий, которые направлены против вовлечения школьников и молодежи в террористические движения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В частности, Текслер затронул тему скулшутинга (вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на детей внутри учебного заведения. – прим.ред.). Для предотвращения этого террористического действия он поручил активизировать профилактическую работу в школах, колледжах и университетах, а также усилить мониторинг в соцсетях. Кроме того, губернатор дал указание более тесно взаимодействовать с родителями учащихся.

— Это должно стать дополнительным сдерживающим фактором для тех, кто распространяет эту деструктивную субкультуру, — подчеркнул Текслер.

Также на заседании обсудили вопрос об утверждении перечня объектов топливно-энергетического комплекса региона, подлежащих категорированию в 2022 году, и вопрос антитеррористической защищенности отдельных объектов оборонно-промышленного комплекса.

В конце совещания были рассмотрены темы, касающиеся деятельности антитеррористической комиссии региона.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что до конца 2022 года системы видеонаблюдения будут модернизированы или созданы в 100% зданий общеобразовательных организаций Челябинской области. Их в регионе 981. В прошлом году работы проводились в 268 учреждениях, в этом — в оставшихся 713-ти. В общей сложности на установку видеонаблюдения будет потрачено 848,4 млн. рублей.

Дополнительные меры безопасности в учебных заведениях Челябинской области начали вводить после трагедии в Казани. Напомним, в мае прошлого года 19-летний Ильназ Галявиев ворвался с огнестрельным оружием в школу №175 и открыл огонь по персоналу и детям. В результате ЧП были убиты семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. Стрелявшего задержали и поместили в СИЗО.

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