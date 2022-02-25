В Челябинске собираются построить дорогу между зоопарком и ТРК «Родник»

Дорогу надеются благоустроить на участке от входа со стороны парка Гагарина до экспозиции рептилий и птиц
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске планируют асфальтировать и осветить дорогу, ведущую в зоопарк со стороны торгово-развлекательного комплекса «Родник». На территории Челябинского зоопарка может появиться благоустроенный внутренний проезд, автопарковка и ряд фонарей. Проезд протянется через детскую железную дорогу до экспозиции доисторических и современных рептилий.
— Дорожное покрытие от переезда до экспозиции практически отсутствует, нет благоустроенных мест для парковки, отсутствует освещение пешеходной зоны, — рассказали о современном состоянии дороги в пресс-службе зоопарка.
Там уточнили, что из-за нехватки фонарей и качественного покрытия пешеходам попросту опасно находиться на участке. В зоопарке надеются, что новая дорога позволит посетителям безопасно передвинуться между экспозицией и парком Гагарина, а также обеспечит доступ в зоопарк машинам аварийных служб.
Благоустроить территорию надеются с помощью программы инициативного бюджетирования. Для этого проект должны одобрить горожане: сначала на очном собрании, а потом — во время онлайн-голосования.
Схема: Челябинский зоопарк
Для обсуждения проекта челябинцев приглашают непосредственно на место возможного благоустройства — ко входу в парк динозавров «Затерянный мир» со стороны ТРК «Родник». Собрание начнется в 15:00 27 февраля.
Ранее на голосование по программе инициативного бюджетирования выдвинули проект реконструкции единственного в Металлургическом районе кинотеатра. Фасад киноцентра «Импульс» не ремонтировали уже более 40 лет, и он остро нуждается в обновлении.
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