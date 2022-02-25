«Победа» задержала рейс из Сочи в Челябинск

Самолет из Сочи прибудет в Челябинск на час позже запланированного Фото: Андрей АБРАМОВ

Самолет авиакомпании «Победа» утром 25 февраля отправится из Сочи в Челябинск с задержкой на час. Он должен был вылететь в 9:50 по челябинскому времени, но отправление рейса перенесли на 10:50.

В пресс-службе челябинского аэропорта сообщили, что точная причина задержки пока не известна, но накануне в сочинском аэропорту предупреждали о возможных сдвигах в расписании из-за того, что схему полетов сейчас перестраивают.

В аэропорту Сочи причину задержки рейса в Челябинск тоже не объяснили, назвав только формальный статус вылета — «позднее прибытие самолета».

С запозданием на пять часов в Челябинск 25 февраля отправился также самолет авиакомпании «Азимут» из Минеральных вод. Он задержался из-за приостановки авиасообщения на юге России.

Напомним, накануне из-за обострения ситуации в Украине прекратили работать воздушные гавани Сочи, Краснодара, Симферополя и Ростова-на-Дону. Однако вечером 24 февраля стало известно о возобновлении перелетов по маршруту «Челябинск-Сочи».

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