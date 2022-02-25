Итальянская команда отменила ответный матч Евролиги по водному поло в Челябинске по политическим причинам

Фото: СОЦ "Уралочка" Златоуст Official/vk.com

В Челябинске на 26 февраля был намечен ответный матч женской ватерпольной Евролиги «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Плебисцито Падуя». Однако итальянцы не смогли вылететь в Россию, и стороны были вынуждены отменить решающую игру четвертьфинала.

Это далеко не первый перенос игры. Роковые обстоятельства преследуют команды. Изначально первая игра должна была состояться в Италии еще 5 февраля, но златоустовских спортсменов с российской вакциной отказались пускать в европейскую страну. Затем итальянцы не захотели играть в подмосковной Рузе. Однако Европейская Федерация водных видов спорт (LEN) настояла на проведении матчей и окончательно утвердила даты и места игр.

20 февраля первая игра все-таки состоялась. В Италии «Динамо-Уралочка» выиграла 11:8 и получила хорошие шансы на выход «Финал Четырех» Кубка Европейских Чемпионов. Однако сейчас итальянскую команду не пустили в Россию из-за напряженной политической обстановки.

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