Элджей объяснил отмену концерта в Челябинске

Концерт перенесли на конец марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярный российский хип-хоп исполнитель Элджей отменил свой концерт в Челябинске. Выступление должно было состояться 26 февраля. Одновременно Элджей заявил об отмене концерта в соседнем Екатеринбурге.

— В связи со сложившейся ситуацией принял решение перенести концерты в Челябинске и Екатеринбурге, — написал артист на своей странице в Instagram.

Он не уточнил, какую именно ситуацию подразумевает, но подписчики единогласно решили, что речь идет о происходящем в Украине.

Концерт должен был пройти в челябинском Bla Bla Bar. В администрации заведения сообщили, что шоу перенесено по решению артиста.

— Новая дата выступления — 19 марта. Все купленные заранее билеты действительны, — сообщили в баре.

Напомним, скандал из-за концерта Элджея в Челябинске разразился в 2020 году. Тогда группа обеспокоенных родителей через депутата обратилась в УФАС. Горожан смутила экстравагантная внешность певца — обилие татуировок, контактные линзы, имитирующие бельмо в глазу. Родители пытались поднять возрастную планку для посещения концерта с 16+ до 18+. В УФАС действительно начали проверять рекламу шоу. После этого продажу билетов на концерт остановили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru