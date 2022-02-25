Приговор челябинскому преподавателю, осужденному за взятки на 1,7 млн, вступил в силу

Фото: uralgufk.ru

Челябинский областной суд не удовлетворил апелляцию бывшего завкафедрой УралГУФК Виктора Олефиренко. Осужденный подавал ее, чтобы облегчить ранее назначенное наказание. Суд тогда приговорил его к четырем годам шести месяцам колонии общего режима. Олефиренко просил уменьшить срок, ссылаясь на возраст и состояние здоровья.

— Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, с 2013 по 2020 годы Виктор Олефиренко получил от студентов больше 1,7 млн рублей. Их они ему платили, чтобы получать зачеты и хорошие оценки за экзамены, а самим не посещать их сдачу.

Преподавателя поймали с поличным при получении 20 тыс. рублей от студента. Тогда шла речь о взятках на сумму около 70 тыс. рублей, но позже выяснилось, что сумма незаконно полученных денег значительно больше.

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