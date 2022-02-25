В Челябинской области начнут усиленно проверять качество воды

Контроль за составом водопроводной воды усилят во время паводка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области станут чаще проверять качество водопроводной воды. Особый мониторинг начнут во время весеннего паводка. Постановление об усилении мер безопасности подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

В документе Роспотребнадзор рекомендует главам городов и районов обеспечить соответствие воды всем гигиеническим нормам во время паводка, очистить берега водоемов от мусора и свалок снега, а также запастись лекарствами на случай потопа.

Руководителям организаций ЖКХ поручают особенно тщательно обеззараживать воду, сделать запас реагентов для очистки, чтобы их наверняка хватило, и срочно провести ремонт, чтобы в разгар паводка на водопроводе или канализации не случилось аварий.

В больницах и поликлиниках Челябинской области тоже должны будут сделать запасы средств для дезинфекции. А еще — продумать, откуда придется брать питьевую воду в случае аварии или подтопления.

Напомним, прошлой весной жители села в Челябинской области оказались отрезаны от цивилизации во время паводка. Дети из Заварухино не могли попасть в школу, до домов не удавалось доехать машинам скорой помощи.

Скорее всего, во время паводка в 2022 году начнется строительство новой станции по очистке воды Шершневского водохранилища. В работы вложат более 900 млн рублей. Обеззараживать воду станут с помощью ультрафиолетовых ламп.

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