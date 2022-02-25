В Челябинске решили, у кого купят трамваи за 1,8 млрд рублей

Иллюстрация: миндортранс Челябинской области

В Челябинске выбрали поставщика 30 новых трамвайных вагонов для городского парка общественного транспорта. В региональном министерстве дорожного хозяйства сообщили, что победителем электронного аукциона стал Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Согласно данным портала госзакупок, УКВЗ был единственным участником аукциона. Контракт с заводом заключат по начальной цене — 1,79 млрд рублей. Стоимость одного трамвая составит около 60 млн рублей.

По условиям договора, завод будет обязан привезти в Челябинск первые 10 трамваев до 1 июня, а остальные 20 — до начала сентября. При этом все вагоны должны быть выпущены в 2022 году.

Все новые трамваи будут низкопольными, оснащенными USB-розетками, точками раздачи Wi-Fi и системами автоматического пожаротушения. Кроме того, машины смогут автоматически подсчитывать количество пассажиров, а в дверях вагонов при закрытии будут включаться красные огни.

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