В Челябинске отменили концерт Гарика Сукачева 3 марта

Гарик Сукачев рассказал, что занят актерской работой Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный рок-музыкант Гарик Сукачев отменил свой концерт в Челябинске. Шоу должно было состояться 3 марта во дворце спорта «Юность».

Об изменении планов артист сообщил на своей странице в Instagram.

— У меня не очень веселые новости. Концерты, которые должны были состояться в конце февраля и начале марта, переносятся на апрель. Я снимаюсь в кино, и съемки, к сожалению, меня задерживают, — объяснил певец.

Выступление Гарика Сукачева перенесено на 27 апреля. Все ранее купленные билеты действительны на новую дату, но при желании зрители могут их вернуть.

На 2022 год запланирован выход музыкальной комедии «Марш утренней зари, в которой Гарик Сукачев играет одну из второстепенных ролей. Фильм сейчас находится в производстве.

Напомним, ранее о переносе концерта с 26 февраля на конец марта объявил Элджей. Хип-хоп-исполнитель объяснил отмену выступления ситуацией в Украине.

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