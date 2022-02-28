В Челябинске снизили стоимость проезда в общественном транспорте до 17 рублей

На покупке билета можно будет сэкономить 6 рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске билет на автобус, троллейбус или трамвай можно будет купить не за 23, а за 17 рублей. Скидка будет действовать с 1 марта до 30 июня, рассказали в мэрии.

Сэкономить при оплате проезда смогут только владельцы банковских карт системы «Мир». Чтобы получить скидку, карту нужно загрузить в платежное приложение смартфона, а билет приобрести через терминал бесконтактной оплаты в общественном транспорте. Акция будет доступна челябинцам, пользующимися платежными сервисами Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay и SberPay.

В мэрии ожидают, что скидкой воспользуются тысячи пассажиров, так как бесконтактная оплата проезда в Челябинске популярна. Только за прошлый месяц горожане с помощью карт «Мир» купили 500 тыс. билетов.

Ранее житель Челябинска пожаловался в прокуратуру и УФАС на подорожание билетов. Его возмутила стоимость проезда в электропоезде «Ласточка». В Антимонопольной службе горожанину ответили, что ничего поделать не могут: комфортабельный проезд — дорогое удовольствие.

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