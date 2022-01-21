Хочешь ездить комфортно — плати: челябинцу ответили на претензии о подорожании билетов на «Ласточку»

Проезд на "Ласточке" до Магнитогорска подорожал на 120 рублей. Фото: Ринат Ребров

Челябинец, который пожаловался в прокуратуру и УФАС на резкое подорожание билетов на «Ласточку», получил ответ от ведомств. Из антимонопольной службы его вопрос, насколько закономерен такой скачок цен, направили в минтарифа Челябинской области. И вот что там ответили:

— «Ласточка» — электропоезд повышенной комфортности. Для пассажиров таких поездов приказом ФАС предусмотрено установление тарифов выше тарифов на проезд в обычных поездах. Ограничение по росту тарифа не выше инфляционного уровня на соответствующий год установлено только для обычных (стандартных) пригородных поездов.

Как рассказал читатель «Комсомольской правды-Челябинск», его обращение в прокуратуру было перенаправлено в Челябинскую транспортную прокуратуру.

Напомним, билеты подорожали с 1 января. Чтобы доехать из Челябинска до Карталов в эконом-классе придется заплатить 810 рублей (+60 рублей), в Троицк — 470 (+80 рублей), а в Магнитогорск — 920 (+120 рублей).

Стоимость проезда в первом классе выросла на 100 рублей по всем направлениям, кроме Тамерлан — Карталы, туда билет стоит 350 рублей вместо прежних 300.

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