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Общество28 февраля 2022 18:26

Банки приостановили выдачу ипотеки: каких ставок ждать челябинцам после решения ЦБ

Риелторы рассказали, что происходит на рынке недвижимости
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Серьезного оттока клиентов риелторы пока не замечают.

Серьезного оттока клиентов риелторы пока не замечают.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ряд банков приостановили выдачу ипотеки после того, как ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Как рассказали журналисту КП-Челябинск, специалисты по недвижимости, об этом уведомили «Газпромбанк», «Открытие», «Совкомбанк» и другие.

— Из 22 банков примерно 15 приостановили выдачу ипотеки, — отмечает руководитель департамента ипотечного кредитования АН «Компаньон» Лилия Морданова. — Ключевая ставка поднялась, ни один банк не готов работать себе в убыток. Сейчас банки решают, как работать дальше.

Среди тех, кто выдает ипотеку — ВТБ. Там можно взять по ставке от 15,3%. Эксперты отмечают, что ставки еще будут корректироваться, и достигнут 23-24%.

Потянуть такой кредит на покупку квадратных метров смогут не все.

— Из 100 заявок, думаю, будут одобрять 20, — сделала прогноз эксперт по ипотечной недвижимости агентства «Аурум» Юлия Кропачева

Кроме того, срок действия одобрения, когда человеку нужно найти подходящую квартиру, сократился до 1 месяца, хотя раньше он доходил до трех.

— Сейчас остаются семейная ипотека под 5% и ипотека с господдержкой от 6% до 7%, а также военная. Если по ним будет серьезное повышение, рынок недвижимости встанет, — отмечает Юлия Кропачева.

Серьезного оттока клиентов риелторы пока не замечают.

— Люди вкладываются в недвижимость. Поскольку ипотека — долгосрочный кредит, в дальнейшем, когда ситуация наладится, можно будет сделать рефинансирование, — рассказала Лилия Морданова.

Что будет дальше — предсказать сложно. Но факт остается фактом — как прежде уже не будет. Журналист «Комсомольской правды-Челябинск», член клуба журналистов Ассоциации развития финансовой грамотности Алена Мызгина запрыгнула в последний вагон — за неделю ей удалось (чудом не иначе) снизить платеж по действующей ипотеке на четыре тысячи рублей, переведя действующую ипотеку под семейную госпрограмму. Вполне вероятно, ее опыт еще будет полезным.

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