В Магнитогорске повторно пытаются купить 11 трамваев за 517 млн рублей

Такие трамваи колесят по Магнитогорску сейчас. Фото: t.me/mgn74admin

В Магнитогорске собираются приобрести 11 новых трамваев для городского парка общественного транспорта. Поставщика вагонов мэрия пытается найти уже во второй раз. Итоги предыдущих торгов признали недействительными. Заявки на нынешний аукцион пока только принимают.

За все 11 трамваев готовы заплатить 517 млн рублей. Стоимость одного вагона таким образом составит около 47 млн рублей. Привезти машины в Магнитогорск продавец обязан к ноябрю 2022 года.

В опубликованном на портале госзакупок техзадании говорится, что все трамваи должны быть частично низкопольными, иметь места для инвалидов, видеокамеры в салоне и записи происходящего на дороге, валидаторы и устройства для автоматического подседа пассажиров. В мэрии согласны купить только новые, собранные не ранее 2022 года машины.

Новые вагоны в Магнитогорске обещают быть скромнее тех трамваев, что покупают в этом году в Челябинске. В отличие от челябинцев, жители Магнитогорска не смогут подзарядить телефоны во время поездки или воспользоваться Wi-Fi, а вместо автоматической системы пожаротушения в трамваях будет ручная, запускаемая из кабины водителя.

Ранее в Магнитогорске нашли поставщика 11 трамваев, но сделка не состоялась. У победителя прошлого аукциона, череповецкого ООО «СТТ» не оказалось надлежащей банковской гарантии.

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