В Челябинской области запаса импортных лекарств хватит на несколько месяцев

Могут ли западные лекарства пропасть с полок челябинских аптек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области создан запас импортных лекарств, поэтому пока дефицита не предвидится. Об этом сообщили в АО «Областной аптечный склад».
Челябинцы начали волноваться, что из-за санкций импортные препараты сильно подорожают, а потом и вовсе могут исчезнуть с прилавков.
— Зашел сегодня в аптеку, там все спрашивают: «Что будет с ценами и лекарствами», а провизоры ничего ответить не могут, — рассказал читатель КП-Челябинск.
Сам он астматик и покупает препарат немецкого производства, который и до санкций стол не дешево.
— Есть аналоги, но они мне не подходят. От них начинается одышка, — добавил читатель.
Мы адресовали вопрос в АО «Областной аптечный склад». Там признались, что из-за нестабильной ситуации сейчас сложно что-то прогнозировать, но успокоили — на ближайшие месяцы запас препаратов есть.
— Мы не являемся производителем лекарственных средств, поэтому с этим вопросом лучше обращаться к производителям и крупным дистрибьюторам. Со своей стороны сообщаем, что сеть «Государственная аптека» имеет двухмесячный товарный запас, — рассказала заместитель генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами власти АО «Областной аптечный склад» Наталья Денисова.
При этом уточняется, что цены на лекарства повышать не будут, по крайней мере, пока.
Напомним, что после событий в Украине некоторые страны решили приструнить Россию и ввели дополнительные санкции. Это уже коснулось и Челябинска — в строительных магазинах, например, повышают ценники на новые партии товара.
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