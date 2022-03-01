Проверили цены на строительном рынке в Челябинске: что подорожало вслед за долларом

В магазинах цены меняются каждый день. Фото: Анна ВОЛКОВА

Цены на стройматериалы в Челябинске растут с прошлого года. Но сейчас ситуация дошла до точки — ценники в магазинах пересматривают каждый день, многие европейские поставщики вовсе перестали отгружать товар в Россию, часть предупредила о повышении с марта. Тем не менее челябинцы сметают напольные покрытия и обои, особенно импортные. «Комсомольская правда- Челябинск» прогулялась по строительному магазину, чтобы узнать, что с ценами.

Мы приехали в гипермаркет в обед, так что народа было не особенно много. Да и продавцы не особо торопились обслуживать клиентов. В отделе с линолеумом нам рассказали, что цены пересматривали в январе и будут еще. Так что ждать до лета (по легенде мы планировали серьезный ремонт через несколько месяцев) себе дороже.

В отделе с обоями рассказали, что глобальной переоценки пока не было, но каждый завоз товара — по новым ценам.

— Скоро остатки на складах закончатся, будет еще дороже, — предупредила девушка-консультант.

Продавцы в шоке - они не знают, что будет дальше Фото: Анна ВОЛКОВА

Продавцы сантехники — в шоке. Как призналась девушка, она даже не знает, какую цену выставлять:

— Мы не знаем, по каким ценам продавать. По каждой покупке делаем запрос поставщику, он согласовывает, и только потом продаем.

Входные и межкомнатные двери тоже подорожали, но не критично. Как рассказал консультант Дмитрий, процентов на 10:

— Ситуация сейчас нестабильная, фабрики активно пересматривают ценовую политику. Но в любом случае есть скидки и акции, купить за нормальную стоимость еще можно.

У челябинки Татьяны точка по продаже напольного покрытия и обоев класса люкс. Она работает с поставщиками из Европы и Китая.

— Европейские поставщики пока продают остатки на складах в России, новые заказы не принимают. Часть из них и так была «завязана» на евро — новая цена выставлялась каждый день в зависимости от курса ЦБ, в том числе на то, что было в наличии. Что касается новых поставок, то после событий 24 февраля они закрыли отгрузку и даже не выставляют счета, — говорит Татьяна.

Как добавила предприниматель, честные поставщики продают остатки товаров по старым ценам, но есть и те — кто уже выставил новые расценки. Многие предупредили о повышении цен с 10 марта. В среднем, по оценкам Татьяны, отделочные материалы подорожали до 30% за несколько дней. А если учесть, что ценник увеличивался и в декабре и в январе, то можно представить себе стоимость расходников сейчас.

— У нас высокий средний чек, так как позиции сами по себе уровня люкс. Когда начались волнения, мы несколько дней экстренно решали вопросы — обзванивали клиентов, чтобы оперативно внести плату и получить товар. К счастью, ни у одного клиента ничего не зависло, — говорит Татьяна.

Предприниматель рассказала — спрос на материалы сейчас небывалый: то ли люди пытаются купить, пока все не подрожало, то ли так деньги спасают.

— Поток клиентов очень большой, постоянно приходят, узнают цены, мониторят условия. В отделе напротив, где продают дорогую технику, распродали весь склад за три дня! — говорит Татьяна.

С каждым завозом ценник растет Фото: Анна ВОЛКОВА

Мастер по сантехническим работам Руслан рассказа КП-Челябинск, что о повышении цен на услуги пока ничего не известно.

— Что касается покупки расходных материалов, то мы закупаем их непосредственно в моменте. То есть пришли на заказ, видим, что нужно поменять кран, идем в магазин и покупаем. То есть никаких запасов и складов на фирме нет. Знаю только, что кабель должен подорожать, — говорит мужчина.

В магазине розничной техники, как нам рассказала продавец, вчера переписывали ценники: товары подорожали по-разному — от 10 до 200 рублей.

Большинство квартир эконом-класса в новостройках Челябинска продают с отделкой — пусть используются самые недорогие материалы, но на первое время сойдет. Но и цены на жилье из-за удорожания себестоимости строительства поднимаются. Тем более, как мы писали ранее, в Челябинске очень высокий спрос на недвижимость. Этому способствовали и низкие ставки по ипотеке, которых теперь не будет. Банк России поднял ключевую ставку на 20%. Из-за санкций банк ВТБ чуть раньше поднял ставки по ипотеке до 15,3%. Скорректировал ставки Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Сбербанк.

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