В челябинском аэропорту продлили запрет на полеты в южные города России

Полеты на юг России недоступны с 24 февраля.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Из Челябинской области нельзя будет вылететь самолетом в южные города России. Ограничения до 8 марта наложила Росавиация. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.
— По сообщению Росавиации полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста,— уточнили в пресс-службе воздушной гавани.
Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Вся актуальная информация по рейсам доступна на онлайн-табло официального сайта челябинского аэропорта.
Напомним, 24 февраля Росавиация отменила работу нескольких аэропортов на юге страны. Все это из-за военной спецоперации России, начавшейся в Донбассе.
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