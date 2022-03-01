Авиакомпания Nordwind сделала заявление по рейсам Челябинск – Калининград

Добраться до Калининграда теперь будет непросто. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Авиакомпания Nordwind продолжит осуществлять рейсы по направлению Челябинск – Калининград. Однако из-за закрытия авиасообщения европейских стран с Россией время в пути увеличится.

Полетная программа по направлению Челябинск – Калининград рассчитана до 30 октября 2022 года. Рейсы будут осуществляться по четвергам. Стоимость билетов на самолет составляет от 4,6 тыс. до 11 тыс. рублей.

Напомним, 24 февраля Росавиация отменила работу нескольких аэропортов на юге страны. Все это из-за военной спецоперации России, начавшейся в Донбассе.

Напомним, 24 февраля Росавиация отменила работу нескольких аэропортов на юге страны. Все это из-за военной спецоперации России, начавшейся в Донбассе.

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