Историческую Масленицу отпразднуют на набережной реки Миасс в Челябинске

Челябинцам предложили поучаствовать в исторической реконструкции
Фото: Мария ЛЕНЦ
В центре Челябинска 6 марта устроят празднование Масленицы с историческим колоритом. Торжества в Сквере искусств на новой набережной реки Миасс начнутся в 12:00.
— Все желающие смогут принять участие в исторической реконструкции, посвященной празднованию, — пообещали в челябинском управлении культуры.
Для посетителей площадки готовят традиционные масленичные забавы: катание колеса, кручение мешка, перетягивание каната. Одновременно с конкурсами на набережной будет проходить концерт.
Гулянья продлятся до 15:00.
В 12:00 6 марта проводы зимы начнутся также в челябинских парках (афиша). Там готовятся устроить конное шествие, бои стенка на стенку, концерты и праздничный спектакль.
Напомним, масленичная неделя в этом году началась 28 февраля. Мы подсчитали, сколько денег челябинцам понадобится, чтобы при нынешних ценах порадовать себя и близких главным блюдом народного праздника — горячими блинами.
Инфографика: Сергей Зверев
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