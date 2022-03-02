Историческую Масленицу отпразднуют на набережной реки Миасс в Челябинске

Челябинцам предложили поучаствовать в исторической реконструкции Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Челябинска 6 марта устроят празднование Масленицы с историческим колоритом. Торжества в Сквере искусств на новой набережной реки Миасс начнутся в 12:00.

— Все желающие смогут принять участие в исторической реконструкции, посвященной празднованию, — пообещали в челябинском управлении культуры.

Для посетителей площадки готовят традиционные масленичные забавы: катание колеса, кручение мешка, перетягивание каната. Одновременно с конкурсами на набережной будет проходить концерт.

Гулянья продлятся до 15:00.

В 12:00 6 марта проводы зимы начнутся также в челябинских парках (афиша). Там готовятся устроить конное шествие, бои стенка на стенку, концерты и праздничный спектакль.

Напомним, масленичная неделя в этом году началась 28 февраля. Мы подсчитали, сколько денег челябинцам понадобится, чтобы при нынешних ценах порадовать себя и близких главным блюдом народного праздника — горячими блинами.

Инфографика: Сергей Зверев

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