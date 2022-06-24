Ремонт моста у вокзала в Челябинске обойдется в 33,4 млн рублей

Фото: google.com/maps

В Челябинске обновят асфальт на мосту у вокзала. Тендер выиграла компания «СтройКонтинент», сбив цену почти в 1,5 раза — с 52,2 млн до 33,4 млн рублей. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо до 20 сентября заменить слой асфальта, нанести разметку и выровнять колодцы.

Учредитель ООО «СтройКонтинент» — Тигран Эдикович Аракелян. По тому же адресу зарегистрирована другая, более известная в городе компания, — «Дорстройгрупп», принадлежащая Эдику Гарниковичу Аракеляну — отцу депутата Заксобрания Армана Аракеляна. Последний сейчас находится под следствием по делу о взятках: эксперты закрыли глаза на нарушения при реконструкции дорог, получив (по версии следствия) «подарки» в виде ноутбуков.

Также напомним, что мост, связывающий Ленинский район с улицей Доватора и вокзалом, планируют расшить и пустить по нему метротрам. Что планируют сделать и перекроют ли транспортную артерию по примеру Ленинградского моста, — читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru