Еще и тещу впутал: экс-полицейского из Копейска отправили в колонию за взятки от «черных риелторов»

Фото: Фото: Леонид Галанин / Ok.ru

В Челябинской области вынесли приговор бывшему начальнику оперативно-розыскной части по собственной безопасности регионального ГУ МВД Леониду Галанину. Экс-полицейского признали виновным в превышении полномочий, получении взятки и покушении на мошенничество. Высокопоставленный сотрудник МВД семь лет помогал «черным риелторам» и вмешал в преступную деятельность свою тещу.

Как подтвердил суд, отбиравшие у людей квартиры мошенники подкупили экс-полицейского. Они «подарили» Леониду Галанину квартиру за 962 тыс. рублей. В благодарность тот с 2004 по 2012 год закрывал глаза на преступления и не возбуждал уголовные дела о мошенничестве с жильем.

В сети мошенников попала мать с двумя несовершеннолетними детьми. Женщина продавала квартиру.

— Право собственности на указанное жилье было оформлено на тещу подсудимого, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Но женщина, не получившая денег за квартиру, обратилась в суд, и недвижимость ей вернули. Тогда экс-сотрудник МВД передал в суд сфабрикованные документы и получил исполнительный лист: копейчанка якобы осталась должна его теще 750 тыс. рублей. Тещу Леонид Галанин уговорил обратиться за «долгом» к судебным приставам. Жительницу Копейска спасло лишь то, что денег и имущества, которые могли бы забрать в счет вымышленного долга, у нее уже не было.

Леонида Галанина только в 2021 году задержали сотрудники ФСБ. Во время расследования экс-полицейский находился в СИЗО, хотя неоднократно просил изменить меру пресечения на домашний арест. Приговор пособнику «черных риелторов» вынес Копейске городской суд.

— Осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 9,6 млн. рублей с лишением права на занятие должностей в органах внутренних дел государственных органах сроком на 3 года, — рассказал старший помощник СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Экс-сотрудника МВД также лишили звания подполковника полиции.

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