Дело рук челябинских парикмахеров довело до серебра федерального рейтинга

Фото: "Дело рук"

Впервые за всю историю бьюти-индустрии Челябинск завоевал место в первых строках рейтинга топ-50 лучших салонов красоты России. Правда, в этом парикмахерам помогал весь коллектив салона — от генменеджера до маркетологов.

Челябинская сеть парикмахерского сервиса "Дело рук" вышла на федеральный уровень, заняв 2 место в престижном профессиональном рейтинге среди тысяч коллег-претендентов со всей страны.

Чтобы выявить действительно лучших, экспертами была разработана сложная система оценки: 174 критерия проверялись тайными клиентами и аналитической группой, состоящей из специалистов по маркетингу, брендингу, SMM, вербальным и визуальным коммуникациям, которые в качестве ориентира основывались на общих тенденциях сферы красоты и здоровья в России.

— Отраслевые масштабные рейтинги — это очень важная составляющая развития индустрии, хороший ориентир и объективный способ для бизнеса оценить себя. А стремление быть лучше прямым способом сказывается на конечном потребителе. Таким образом, улучшается качество сервиса вокруг, и это в целом влияет на настроение в обществе, особенно в регионах, — комментирует основатель бренда "Дело рук" Мария Климова. — Мы всегда были уверенны в том, что предоставлять лучший сервис для своих клиентов в Челябинске является нашей миссией. Но попасть в такой профессиональный рейтинг федерального масштаба, было полной неожиданностью. Потому что мы не подавали никаких заявок на участие и об этой победе узнали от коллег.

К слову, челябинской компании не хватило 0,5 балла для получения первого места.

Индустрия красоты и салонный бизнес — это довольно ёмкий и высококонкурентный рынок. Чтобы крепко занять здесь своё место и пробиться в лидеры, разрушая миф про суровый промышленный город, нужно быть в авангарде всех современных подходов к ведению бизнеса. Кроме следования тенденциям моды и сервиса, нужно грамотно применять аналитику, цифровизацию внутренних процессов и уделять достаточное внимание работе с внешней аудиторией. Столь высокий показатель региональной компании — важная веха в отечественной индустрии красоты.