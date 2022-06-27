В челябинском парке Гагарина обустроят площадку для свадеб, набережную и фуд-корт

Парк Гагарина ждет масштабная реконструкция. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Администрация парка Гагарина в Челябинске ищет подрядчика для комплексного проектирования территорий. Начальная цена контракта составляет 33 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Из конкурсной документации следует, что в рамках реконструкции в парке появится зона для свадеб с понтоном на воде, набережная возле карьера и фуд-корт. Также проектом предусмотрены мангальные зоны, скейт-площадка и крытые раздевалки для спортсменов.

Кроме того, в рамках реконструкции планируется ремонт существующих объектов. К ним относятся: летний театр, фонтан, аттракционы, парковка, пункты проката и многое другое.

От подрядчика требуется подготовить план расположения будущих объектов с учетом действующих. Помимо этого, ему нужно рассчитать сумму, которая будет затрачена на реконструкцию. Выполнить работу он должен к 2023 году.

Реконструкция парка проводится в рамках эксперимента по «соучастному проектированию». Изначально на работы готовы были выделить около 4 млрд рублей, но потом эту сумму существенно снизили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японские сады, фоны для селфи и танцевальные площадки: что предложили челябинцы для развития парка им. Гагарина (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru