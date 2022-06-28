Новых поликлиник жители ждут давно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области построят три новых поликлиники. Строительство в Челябинске и в селе Миасское начнется уже в этом году, в Миассе – в следующем. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.
В Челябинске для строительства поликлиники выбрали один из густонаселенных микрорайонов – Чурилово. Существующее медучреждение уже не справляется с потоком пациентов.
- Это район, который опережающими темпами строил жилье с отстаиванием социальной инфраструктуры. На Северо-Западе такая же история, но там частная медицина взяла на себя обязательства по открытию поликлиники, офисов врачей общей практики. В этом году поликлинику построят в селе Миасское, а следующем году начнется строительство в Миассе. Сейчас она в аварийном состоянии, - прокомментировала Ирина Гехт.
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