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Происшествия30 июня 2022 4:48

В Челябинской области пять детей попали в реанимацию из-за отравления алкоголем

Младшей из пострадавших в Магнитогорске девочек всего 10 лет
Елена КОЛЧИНА
Врачи попросили полицейских выяснить, откуда дети взяли спиртное

Врачи попросили полицейских выяснить, откуда дети взяли спиртное

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Магнитогорске за июнь девять детей младше 16 лет попали в больницу из-за отравления алкоголем. Пять из них были в тяжелом состоянии и поступили сразу в отделение реанимации. Об этом сообщили в магнитогорском «Центре охраны материнства и детства».

— Удивляет, что среди девяти «пьяниц» шестеро – это девочки, младшей из которых 10 лет, — рассказала заместитель главврача ЦОМиД Марина Виноградова. Она уточнила, что для детей спиртное особенно опасно, поскольку в раннем возрасте печень еще не способна полноценно перерабатывать алкоголь, и отравление начинается крайне быстро.

Всем пострадавшим врачи сумели помочь. Детям промыли желудки, провели инфузионную терапию и дали сорбенты, удаляющие из организма вредные вещества.

О каждом случае отравления алкоголем медики сообщают в отдел по делам несовершеннолетних. В полиции сейчас проводят проверки.

Напомним, в прошлом году предпринимателей из Челябинской области задержали после массового отравления алкоголем. Из-за спиртного, которое они нелегально продавали, погибли 18 человек.

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