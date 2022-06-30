В Челябинской области пять детей попали в реанимацию из-за отравления алкоголем

Врачи попросили полицейских выяснить, откуда дети взяли спиртное Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Магнитогорске за июнь девять детей младше 16 лет попали в больницу из-за отравления алкоголем. Пять из них были в тяжелом состоянии и поступили сразу в отделение реанимации. Об этом сообщили в магнитогорском «Центре охраны материнства и детства».

— Удивляет, что среди девяти «пьяниц» шестеро – это девочки, младшей из которых 10 лет, — рассказала заместитель главврача ЦОМиД Марина Виноградова. Она уточнила, что для детей спиртное особенно опасно, поскольку в раннем возрасте печень еще не способна полноценно перерабатывать алкоголь, и отравление начинается крайне быстро.

Всем пострадавшим врачи сумели помочь. Детям промыли желудки, провели инфузионную терапию и дали сорбенты, удаляющие из организма вредные вещества.

О каждом случае отравления алкоголем медики сообщают в отдел по делам несовершеннолетних. В полиции сейчас проводят проверки.

Напомним, в прошлом году предпринимателей из Челябинской области задержали после массового отравления алкоголем. Из-за спиртного, которое они нелегально продавали, погибли 18 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru