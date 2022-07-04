Приехали рабочие, движение встало: на мосту возле ЖД-вокзала в Челябинске образовались пробки

Ремонт закончится только осенью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске начали дорожный ремонт на мосту, соединяющем Ленинский и Советский районы. На путепровод пригнали тяжелую технику. Рабочие уже сняли часть старого асфальта. Движение на мосту ограничено, и в районе железнодорожного вокзала утром понедельника образовались дорожные заторы. Затруднен проезд по улицам Доватора, Разина и Игуменка.

Работы на мосту продлятся до 20 сентября. К этому сроку должны не только уложить новый асфальт, но и выровнять колодцы, а также нанести разметку.

Ремонт асфальта на мосту у вокзала начали после многочисленных жалоб челябинцев. За обновление проезда заплатят 33,4 млн рублей. Работы выполняет ООО «СтройКонтинент», учрежденное Тиграном Аракеляном. Примечательно, что по одному адресу с ООО зарегистрирована компания «Дорстройгрупп», получавшая множество контрактов на ремонт дорог в Челябинской области. «Дорстройгрупп» принадлежит Эдику Аракеляну, сын которого, депутат Заксобрания Арман Аракелян, сейчас находится под следствием по делу о взятках. Следователи считают, что он пытался подкупить экспертов, чтобы те «не заметили» некачественный ремонт дороги.

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