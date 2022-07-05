Страдал от острой боли: в Челябинске полицейские привезли в больницу измученного подростка

Александр Гулькин и Талгат Уксукбаев, которые отвезли школьника к врачам. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске полицейские привезли в больницу подростка, который нуждался в экстренной медицинской помощи.

Инспекторы ДПС патрулировали городские улицы, когда к ним подбежал водитель Lada Priora.

— Он сказал, что в машине находится ребенок 15 лет. У ребенка острая боль внизу живота, — рассказал лейтенант полиции Александр Гулькин.

Водитель попросил автоинспекторов проводить его до ближайшей больницы. Но сотрудники ДПС оценили состояние измученного подростка и решили ехать к врачам сами. Школьника пересадили в служебную машину, а затем с мигалкой как можно скорее поехали в медучреждение. По пути позвонили врачам, чтобы они готовились принять пациента.

Добраться удалось в короткий срок. Мальчика передали докторам, сейчас ему оказывают медпомощь.

Ранее полицейские приехали встречать из роддома жительницу Агаповского района. У женщины случились преждевременные роды, и автоинспекторы доставили ее в перинатальный центр в обход пробок. После сотрудники ДПС волновались о здоровье матери и малыша, и решили лично повидать новорождённого.

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