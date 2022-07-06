В Челябинске в отдаленных микрорайонах построят два детских сада

Здесь будет новый садик и школа (в перспективе). Фото: Анна ВОЛКОВА

Мэрия Челябинска объявила два аукциона на поиск подрядчиков для строительства детских садов в микрорайоне «Парковый-2» и на Краснопольской площадке. Согласно технической документации, садики нужно будет сдать уже через год – к середине октября 2023 года.

Новый садик в «Парковом-2» будет рассчитан на 120 мест. Его размесят неподалеку от «Метрана», рядом с домами ЖК «Горизонт». К слову, рядом по плану должны построить долгожданную школу. Здание будет двухэтажным, площадью 1,4 тыс. кв. м. Стоимость работ – 156,4 млн рублей. Садик рассчитан на пять групп вместимостью 20-25 человек. Это уже второй садик в районе. Кстати, еще один садик на 150 мест планируют построить внутри микрорайона, чем очень недовольны местные жители. Но, как недавно писал КП-Челябинск, средств на него пока нет.

Инфографика: Сергей Зверев

Второй детский сад – на улице Габдуллы Тукая – будет компактнее, но выше, хотя он тоже рассчитан на 120 мест. Площадь застройки – 953, 7 кв. м. Здание будет трехэтажным. Цена контракта – 190,9 млн рублей. Сроки сдачи - те же.

Итоги торгов подведут 14 июля.

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