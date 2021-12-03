Недетский вопрос: жители челябинского микрорайона «Парковый-2» схлестнулись с чиновниками по поводу строительства детсада

Часть участка "ушла" под две многоэтажки Фото: Анна ВОЛКОВА

Обычно тихий по вечерам микрорайон «Парковый-2» превратился в место побоища. На детской площадке местные жители встретились с замглавы города Владимиром Шамне и главой Центрального района Виктором Ереклинцевым, чтобы обсудить острую тему — очередную уплотнительную застройку. Пожалуй, это один из немногих случаев, когда жители в большинстве против нового детского сада. Но только потому, что его хотят построить на месте детских площадок и парковок. Чиновников буквально «задавили» неудобными вопросами. В какой-то момент казалось, что дело дойдет до мордобоя. Журналист «Комсомолки», а по совместительству житель этого микрорайона, побывала на встрече.

Изначально в микрорайоне было запланировано два детских сада Фото: Анна ВОЛКОВА

Еще на походе к точке встречи были слышны возмущенные возгласы: «Я против садика!», «Надо что-то делать!», «Шамне и Ереклинцев — воры! Как и Котова!». Последнее восклицание принадлежало весьма эксцентричному депутату-правдорубу Центрального района Роману Никитину. Надо отдать должное, при всей его эпатажности, он один из немногих жителей района, кто буквально грудью встает на защиту интересов парковчан. И многие проблемы были решены именно с его подачи. Но все-таки стиль общения депутата сразу поднял градус негодования. К моменту, когда собрались два десятка жителей и глава района, вставить хоть какое слово ни у Владимира Шамне, ни у людей не получалось — Никитин «сел» на любимого конька, вываливая все претензии и негодование, которое у него накопилось. Вскоре к нему присоединилась еще одна активистка — Валентина Волкова. А вопросы и претензии посыпались со всех сторон.

На встречу пришли жители, активисты и журналисты Фото: Анна ВОЛКОВА

Спрашивали обо всем — о том, когда появится школа, почему по новой дороге не ходит общественный транспорт в школу в соседнем «Ньютоне». Но, конечно, все перевесил вопрос строительства еще одного детского сада. Тут мнения жителей разделились — люди не против соцобъекта, но никто не хочет жертвовать детскими площадками и парковкой.

Напомним суть конфликта. «Парковый-2» начали строить в 2015 году. Но, как сейчас уже признают власти, тогда мало думали о садиках и школах. То есть сначала строили дома, а уже потом инфраструктуру. Каждый объект — будь то дорога, освещение, садик или сквер — буквально выбивались инициативной группой жителей. В начале этого года открылся садик на 200 мест в соседнем дворе. Его тоже строили со скандалом, так местные жители не хотели отдавать часть площадок под стройку. Но в итоге все получилось так, как планировал застройщик.

Сейчас во дворе детские площадки и парковка Фото: Анна ВОЛКОВА

В начале ноября в «Парковый-2» приехал Владимир Шамне. Он сообщил, что нужно строить второй садик во дворе на Сумина, 18, 22 и Петра Столыпина 15,а. Мол, земля муниципальная, всем детям не хватает мест в открывшемся детском саду. Но беда в том, что на участке, изначально предусмотренном под строительство второго детсада, застройщик АПРИ «Флай плэнинг» в 2018 году построил два дома. Хотя ему это запретил даже бывший тогда губернатором Челябинской области Борис Дубровский. И теперь для того, чтобы построить компактный детсад на 120-150 мест, нужно перенести (считай снести) часть детских площадок и стоянку для вновь отстроенных домов. Владимир Шамне предложил жителям подумать, куда же перенести эти площадки. Идея народу не понравилась. Все объяснения о том, что району не хватает детского сада, оказались не убедительны. Жители признали, да, садик нужен, но в другом месте. Например, недалеко от «Метрана».

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев уверен, что надо договариваться Фото: Анна ВОЛКОВА

— Между «Парковым-2» и «Метраном» будет построена школа (на 1100 мест, строительство начнется уже 2022 году), а также детский сад максимум на 120 мест. Но не нужно забывать, что возле «Метрана» вырос еще микрорайончик (три дома, возведенные «Икар»), их тоже нужно обеспечить местами, — сообщил Владимир Шамне.

Виктор Ереклинцев привел статистику: на очереди в детский сад сейчас стоит 165 жителей района, еще 65 ждут перевод. Итого не хватает 230 мест.

— И даже строительство этого детсада не спасет ситуацию, — добавил он.

Но и это жителей не убедило. Да, среди тех, кто был на встрече, нашлись те, кто выступил за второй детсад — люди устали возить ребятишек в другие районы.

— Ничего страшного, мы возили, и вы повозите, — возмущался мужчина. — Я не хочу, чтобы на место, где гуляет мой ребенок, приехала строительная техника и все тут огородили.

— Да кто тут гуляет? Все площадки полупустые, — возмущается девушка.

— А можно снести построенные дома и построить, как и планировалось раньше сад на 280 мест? — задается вопросом другая женщина.

— А мы куда? Мы причем? Мы купили тут квартиру, даже не знали ничего, — отвечает ей жительница «незаконного дома». — А как вообще так получилось, что тут дома вместо садика?

Проект садика покажут на следующей неделе Фото: Анна ВОЛКОВА

Владимир Шамне на вопрос жителей — кто вообще подписал разрешения на ввод домов, — ответил: это было еще до того, как он занял должность. Виктор Ереклинцев добавил, что с юридической точки зрения построенные дома законны. Да, мол, нехорошо, что уплотнили, но что есть, то есть.

— За последние два года мы уделяем пристальное внимание «Парковому-2». И сквер вам построили (кстати, как так получилось, что часть сквера продали в частные руки, до сих пор неясно, — прим. автора), и дороги, и садик открылся, — возмутился Владимир Шамне.

После часа жарких споров стало понятно, как бы ни противились жители — садику быть. Шамне выразился четко — это муниципальная земля. Но вопрос чиновники хотят решить полюбовно, даже предложили колышки поставить, так сказать пометить, где будет сад, а куда перенесут площадки. Планировку пообещали предоставить уже на следующей неделе, а потом запустить голосование на портале «Активный житель». В комментариях к посту в группе «Паркового-2» мэрия сообщила, что сроки проектирования и строительства садика на этом участке на 150 мест еще не определены, так как нет финансирования. А вот проект садика у «Метрана» уже на согласовании в «Госэкспертизе», строить его начнут вместе со школой — в следующем году.

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