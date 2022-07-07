Разбившийся на велосипеде девятилетний мальчик был единственным сыном в семье

Мальчик упал с велосипеда, ударился головой и умер Фото: Александр Надеин / vk.com

Накануне в Челябинске случилась трагедия — девятилетний мальчик упал с велосипеда и погиб, не дождавшись скорой помощь. Оказалось, что ребенок является племянником депутата Александра Надеина. Он опубликовал пост в социальных сетях и рассказал о мальчике.

— Не знаю, какие слова подобрать. Очень страшно когда умирают дети. Артему было девять лет. Наш племянник, единственный и любимый сын Маши, родной сестры моей жены Наташи. Очень жизнерадостный был ребенок, любил играться, — написал Александр Надеин.

Напомним, трагедия случилась 6 июля в микрорайоне «Твоя Привилегия». Артем скатился с крутой горки и упал, ударившись головой. По словам очевидцев, люди вызвали скорую помощь, но медики отказывались ехать. Они появились лишь через 40 минут и увезли ребенка в областную больницу. Однако, было уже слишклм поздно и мальчик скончался.

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