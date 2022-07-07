«Жду беспристрастных выводов»: Алексей Текслер поручил разобраться в причинах смерти ребенка в микрорайоне «Привилегия»

Алексей Текслер. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал трагедию в челябинском микрорайоне «Привилегия». Там девятилетний мальчик неудачно скатился с горы на велосипеде, упал, а позже умер. По словам очевидцев, врачи отказывались приезжать на вызов, машина скорой помощи прибыла только через 40 минут. Ребенка увезли в областную больницу, но вскоре матери сообщили, что сын не выжил.

Алексей Текслер назвал случай в микрорайоне вопиющим.

— Детская смерть — это всегда трагедия, — заявил губернатор. — Мои соболезнования родным ребенка.

В региональном министерстве здравоохранения сейчас выясняют, действительно ли медики отказывались ехать на помощь к школьнику.

— Проверка действий ответственных лиц уже началась. Жду беспристрастных, объективных выводов и решений, — сообщил Алексей Текслер.

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