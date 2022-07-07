555 пар поженятся в Челябинской области в День семьи, любви и верности

8 июля в Челябинской области появится 555 новых семей Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Стать официальными супругами в красивую и памятную дату 8 июля решились 555 пар со всей Челябинской области. В честь Дня семьи, любви и верности молодым подарят в ЗАГСах брошки и браслеты в виде ромашек и сами букеты.

— В этом году у нас в отделы ЗАГСов подано 555 заявлений на регистрацию брака. В том году в День семьи, любви и верности заключили 238 браков, — сообщили на праздничном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности.

Там супружеским парам из Челябинска и Копейска вручили семь медалей «За любовь и верность». Всего в этом году в регионе такие знаки отличия вручат 70 семьям, прожившим вместе более 50 лет.

Также на телебашне в Челябинске в День семьи, любви и верности «распустятся» ромашки и сердечки.

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