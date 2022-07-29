Челябинские эко-активисты обратились к Владимиру Путину из-за вырубки леса под каток

Фото: Спасем наш лес вместе / ВКонтакте

Челябинские эко-активисты записали обращение к президенту Владимиру Путину из-за вырубки леса под каток УралГУФКа у жилого комплекса «Ньютон». Видео появилось в группах «Спасем наш лес вместе» в социальных сетях.

— Карьерными бульдозерами на наших глазах было уничтожено двух тысяч берез. Сделано было это на федеральные деньги нацпроекта ради строительства четвертого катка в нашем микрорайоне. В этом лесу без рубля бюджетных средств развивается массовый и детский спорт, — говорят авторы обращения.

Ситуация с катком уже не первый раз обрастает скандалами. Так, на публичных слушаниях по строительству катка, активисты подрались с депутатом Тракторозаводского района Александром Павлюченко.

Кроме того, часть жителей жилых комплексов «Ньютон» и «Тополиная аллея» установили палатку в лесу, чтобы не допустить стройки спортивного объекта.

Отметим, в группу так называемых общественников входят всего несколько человек. Остальные высказались за развитие спортивной инфраструктуры в городе.

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