Прикинулся автобусом — плати: челябинским автомобилистам начнут прилетать штрафы за выезд на выделенки

Проскочить по выделенке уже не получится Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске наглым автомобилистам начнут прилетать штрафы за выезд выделенные полосы. Прикинулся автобусом? Плати 1 500 рублей.

Сейчас идет настройка камер и составление реестра. Пользоваться выделенками смогут: общественный транспорт, такси и школьные автобусы. Что касается маршруток и легковых такси, они должны быть внесены в реестр, а значит работать легально.

Как рассказал замминистра транспорта Челябинской области, на Труда-Энгельса камеры работают в тестовом режиме. 12 штук установлено на Комсомольском проспекте, на следующей неделе туда планируется совместный выезд миндора, мэрии (КДХ) и ГИБДД.

Когда же камеры начнут работать?

— Точных сроков не буду называть — это процедура длительная. Может месяц может полтора. До конца года планируем ввести камеры в эксплуатацию, — рассказал Александр Егоров, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск.

Благодаря выделенкам планируется ускорить движение общественного транспорта в городе и мотивировать людей пересаживаться с личного транспорта на автобусы и троллейбусы. Для трамваев обособляют пути. Также разрабатывается система выгодных проездных билетов. Вот что появится уже в ближайшее время.

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