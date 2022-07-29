Прикинулся автобусом — плати: челябинским автомобилистам начнут прилетать штрафы за выезд на выделенки

Проскочить по выделенке уже не получится
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске наглым автомобилистам начнут прилетать штрафы за выезд выделенные полосы. Прикинулся автобусом? Плати 1 500 рублей.
Сейчас идет настройка камер и составление реестра. Пользоваться выделенками смогут: общественный транспорт, такси и школьные автобусы. Что касается маршруток и легковых такси, они должны быть внесены в реестр, а значит работать легально.
Как рассказал замминистра транспорта Челябинской области, на Труда-Энгельса камеры работают в тестовом режиме. 12 штук установлено на Комсомольском проспекте, на следующей неделе туда планируется совместный выезд миндора, мэрии (КДХ) и ГИБДД.
Когда же камеры начнут работать?
— Точных сроков не буду называть — это процедура длительная. Может месяц может полтора. До конца года планируем ввести камеры в эксплуатацию, — рассказал Александр Егоров, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск.
Благодаря выделенкам планируется ускорить движение общественного транспорта в городе и мотивировать людей пересаживаться с личного транспорта на автобусы и троллейбусы. Для трамваев обособляют пути. Также разрабатывается система выгодных проездных билетов. Вот что появится уже в ближайшее время.
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