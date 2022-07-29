Челябинский школьник принял участие в создании популярного российского сериала о работе врачей

Школьник из Челябинска побывал на съемках популярного сериала о работе врачей. Фото: МТС

МТС, ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и творческо-благотворительный проект «Поколение М», провели стажировку для школьника из Челябинска, который стал победителем одного из сезонов проекта «Поколение М». 16-летний Ян Омельченко побывал в Ленинградской области на съёмках популярного сериала.

Фото: МТС

Победитель одного из конкурсов проекта «Поколение М», 16-летний челябинец Ян Омельченко присоединился к съёмкам сериала от онлайн-кинотеатра KION. Начинающий южноуральский режиссёр смог ближе познакомился с кинопроцессом, пообщаться с режиссером Николаем Хомерики, исполнительницей главной роли Светланой Ивановой и другими популярными артистами. Также юный челябинец попробовал себя в роли ассистента режиссера и получил практические советы по работе с оборудованием, построением кадров и композиции.

Фото: МТС

«Мне нравится работать с компьютерами и техникой. Приглашение побывать на съёмочной площадке стало для меня неожиданным сюрпризом и ценным опытом – я впервые увидел работу большой съёмочной команды, в которой было задействовано более 50 человек», – комментирует Ян Омельченко, победитель проекта «Поколение М».

Фото: МТС

«Дети и подростки из Челябинской области очень талантливы и любознательны – мы рады, что они используют все возможности для личного роста, участвуют в онлайн-конкурсах нашего проекта «Поколение М» и не боятся заявить о себе. Победа Яна Омельчеко ещё раз доказала это. Приглашаем всех творческих южноуральцев присоединяться к новому сезону проекта, который уже стартовал, смотреть мастер-классы звездных наставников по рисунку, вокалу, танцам, фотографии и другим направлениям, участвовать в онлайн-конкурсах и помогать сверстникам. Все активности на сайте и в группах «Поколения М» МТС переводит в деньги, которые направляет на лечение детей», – отмечает Андрей Березной, директор МТС в Челябинской области.

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