Смог в Челябинске задержится до понедельника

Свежего воздуха на выходных не предвидится Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске уже в третий раз подряд продлевают предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Вредные вещества особенно активно скапливаются над городом с 27 июля, многие жители жалуются на стойкий неприятный запах. Терпеть смог придется как минимум до вечера понедельника: окончание НМУ отложили до 19:00 1 августа. Об этом сообщили в городском управлении безопасности.

По прогнозам метеорологов, смог в выходные будут сопровождать жара и сырость. В дневное время 30 и 31 июля ожидают до +26 градусов. В субботу возможен кратковременный дождь с грозой. Дождь пройдет и в воскресенье, но уже без грома и молний.

Ранее грозу с сокрушительным ливнем сняли на видео с высоты птичьего полета в самом мокром месте Челябинской области. Дождей там в два с лишним раза больше, чем в Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru