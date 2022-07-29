Оставила сообщение парню и никому больше не звонила: пропавшая в Челябинске артистка театры оперы и балета вышла на связь

Мария Хабина оставила дома документы и телефон. Фото: СОЦСЕТИ

В Челябинске вышла на связь пропавшая при загадочных обстоятельствах 29-летняя артистка театра оперы и балета имени М. И. Глинки. В пятницу, 29 июля, Мария Хабина написала сообщение по телефону своему парню Дмитрию. Об этом КП-Челябинск рассказала мама девушки.

— Она написала [своему парню] Дмитрию. Сообщение было какое-то непонятное. Мы не знаем, где она находится. К сожалению, других подробностей я вам сообщить не могу, — рассказала КП-Челябинск мама пропавшей девушки.

Мария Хабина пропала 23 июля, оставив дома документы, телефон и другие вещи. При себе у нее имелась только банковская карта. Последним, кто видел девушку, был ее парень Дмитрий, с которым она недавно снова сошлась. По словам мужчины, Мария после разговора направилась в сторону вокзала.

Информация о Марии Хабиной есть на сайте театра оперы и балета. Известно, что она является артисткой кордебалета с 2013 года. Девушка устроилась туда сразу после окончания Новосибирского хореографического колледжа.

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