Последний день июля в Челябинске завершился дождем с грозой

Вечер воскресенья не располагает к прогулкам
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Вечером воскресенья, 31 июля, в Челябинске окончательно испортилась погода. Начался дождь с грозой.
— Гром такой, что у машин срабатывают сигнализации, — рассказала жительница Ленинского района Алина.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь закончится около 22:10.
Согласно прогнозу челябинского гидрометцентра, сегодня ночью в областном центре будет облачно с прояснением, слабый дождь, гроза +13.+15. Завтра днем +23.+25, облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза.
Какие сюрпризы готовит август, читайте в нашем материале.
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