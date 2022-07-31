Последний день июля в Челябинске завершился дождем с грозой

Вечер воскресенья не располагает к прогулкам Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Вечером воскресенья, 31 июля, в Челябинске окончательно испортилась погода. Начался дождь с грозой.

— Гром такой, что у машин срабатывают сигнализации, — рассказала жительница Ленинского района Алина.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь закончится около 22:10.

Согласно прогнозу челябинского гидрометцентра, сегодня ночью в областном центре будет облачно с прояснением, слабый дождь, гроза +13.+15. Завтра днем +23.+25, облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза.

Какие сюрпризы готовит август, читайте в нашем материале.

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