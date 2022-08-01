Дело в выбросах: за что будут судить бывшего замминистра экологии Челябинской области

Виталий Безруков. Фото: минэкологии Челябинской области

Уголовное дело бывшего замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова передали в суд. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Виталию Безрукову грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Следователи считают, что бывший заместитель министра совершил преступление в августе 2020 года, во время неблагоприятных метеоусловий в Челябинске.

— Вопреки интересам службы обвиняемый не принимал реальных мер по отслеживанию и устранению последствий в период осуществления выбросов промышленными предприятиями, значительно превышающих показатели допустимого значения выброса вредных веществ, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Ранее в СК подозревали Виталия Безрукова в том, что он заранее предупредил завод о выездной проверке.

Сам бывший замминистра не согласен с обвинением. Он заявил, что уголовное дело против него срежиссировано недоброжелателями.

— Мы с адвокатом подали жалобы на незаконно возбужденное дело. Дело само по себе абсурдное и реализуется в интересах одного из бизнесменов и предприятия. Уже сейчас видно, что документы, поданные из следствия в прокуратуру, заводят в заблуждение прокуратуру. И искажаются факты, наверное, так хотелось следователю. В любом случае все это будем обнародовать в рамках суда и хотим, чтобы заседания [были] открытыми, чтобы журналисты и все могли убедиться в моей невиновности и абсурдности данного дела, — рассказал КП-Челябинск Виталий Безруков.

Супруга Виталия Безрукова Диана утверждает, что работа ее мужа в министерстве мешала некому олигарху и одному из челябинских предприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru