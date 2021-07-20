В Челябинске задержали замминистра экологии за внеплановый рейд по выбросам, о котором заранее знало предприятие

В министерстве Виталий Безруков регулярно давал СМИ комментарии об экологической обстановке в регионе. Фото: архив КП

Начало рабочего дня для сотрудников Министерства экологии Челябинской области получилось жарким не сколько из-за погоды, а из-за пришедших к ним силовиков. Выяснилось, что под подозрение пал замминистра ведомства Виталий Безруков. В кабинетах министерства прошли обыски, а самого чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. В Следственном комитете рассказали об обстоятельствах уголовного дела, фигурантом которого стал Безруков.

— По данным следствия, подозреваемый, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области. Сейчас идет расследование.

По соглашению с областным министерством экологии предприятия должны снижать выбросы во время НМУ. О проверочном рейде, который прошел на Челябинском электрометаллургическом комбинате в августе прошлого года, Виталий Безруков писал в своем telegram-канале. Чиновник заверял, что количество загрязняющих веществ в челябинском воздухе измеряют честно и тщательно.

— Граждане не всегда верят отчетам о снижении выбросов, которые декларируют предприятия или надзорные органы. Поэтому мы решили наглядно показать, какие именно фактические мероприятия выполняются, а какие нет. Естественно, для самих предприятий наш приезд — это сюрприз, которого они не ждут, — заверял в прошлом году замминистра экологии.

В правительстве Челябинской области сообщили, что о ситуации был уведомлен губернатор региона Алексей Текслер. Там также подчеркнули, что заинтересованы в скорейшем расследовании всех обстоятельств произошедшего.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев отказался от комментариев. В самом ведомстве сообщили, что «по запросу силовых структур в оперативном порядке предоставляются все необходимые материалы».

В некоторых СМИ появилась версия, что в силу своей должности Виталий Безруков мог работать в интересах конкретных бизнесменов, но подтверждений этому не нашлось.

— Речи о конфликте интересов с бизнесменами не идет, — пояснил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Тем временем второй замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова уходит в отставку. Заявление об этом она написала за день до начала обысков. Однако в пресс-службе ведомства подчеркивают, что Куприкова уволилась по собственному желанию — ее уход не связан с проверками силовиков.

СПРАВКА КП

Виталию Безрукову 28 лет. Он окончил Челябинский госуниверситет по специальности «Экология и природопользование» сначала бакалавриват (2014), затем магистратуру (2016).

С 2014 по 2018 годы возглавлял Благотворительный экологический фонд «Моя планета», который в том числе собирал жалобы по выбросам. Затем перешел в Минэкологии, где трудился начальником Управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота. В начале 2020 года Безрукова повысили до замминистра экологии Челябинской области.

Во время работы в минэкологии Виталий Безруков оказался в эпицентре скандала: на его столе общественники заметили чучело краснокнижной неясыти. Тогда чиновник объяснил, что чучело редкой птицы вместе с мебелью перешло к нему от предыдущего хозяина кабинета.

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