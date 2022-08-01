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Общество1 августа 2022 12:13

Остановка в центре Челябинска утонула после сильного дождя

На Северо-Крымской улице в Челябинске затопило остановку
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Вода пока не собирается никуда уходить Фото: читатель КП

Вода пока не собирается никуда уходить Фото: читатель КП

Сегодня в Челябинске прошел дождь, и не все остановки оказались готовы к такому сценарию. В частности, досталось остановке на улице Северо-Крымская, которую попросту затопило. Фотографию в редакцию КП-Челябинск прислал читатель.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Варианта два: либо с осадками не справились ливневки, либо это дело рук провокаторов, о которых недавно говорила мэр Наталья Котова. По словам главы города, в Челябинске есть недоброжелатели, которые специально засоряют ливневки, а потом говорят, якобы вода не уходит.

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