Две женщины-пассажирки иномарки пострадали в ДТП с автобусом в Челябинске

Автобус выбил Opel с дороги. Фото: ГИБДД Челябинска

В массовой аварии, которая случилась ранним утром 2 августа в Челябинске пострадали две женщины. Одной из них 41 год, второй 67 лет. Как рассказали в ГИБДД города, травмы у обеих не фатальные: их предварительно оценивают как легкий или средний вред здоровью.

Обе женщины — пассажирки Opel Mokka, который протаранил и протащил перед собой выехавший на встречную полосу автобус. Иномарка остановилась, только зацепившись за ограждение на тротуаре. Автобус проехал дальше и врезался в крыльцо отеля «Виктория».

Напомним, водитель автобуса не стравился с управлением, зацепил маршрутное такси и выехал на встречную полосу, где врезался в Opel. Сдвинутая автобусом с места иномарка ударилась по пути о LADA Granta. 48-летняя женщина, управлявшая LADA и 68-летний мужчина, сидевший за рулем Opel в аварии не пострадали. Момент ДТП попал на видео.

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