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Здоровье2 августа 2022 6:24

Больше 200 случаев за день: в Челябинской области не уменьшается заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области 203 человека за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
На больничном сейчас больше 1,7 жителей Челябинской области, заразившихся коронавирусом

На больничном сейчас больше 1,7 жителей Челябинской области, заразившихся коронавирусом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 203 новых случая коронавируса — на 15 больше, чем накануне. Среди новых заболевших 8 детей школьного возраста.

По данным регионального министерства здравоохранения к 2 августа, от Covid-19 продолжают лечиться 1 738 жителей Челябинской области. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

Уже у 338 689 южноуральцев диагностировали коронавирус за все время с начала пандемии.

В Челябинской области на фоне роста заболеваемости возобновилась активная вакцинация против Covid-19. Сделать прививку можно в ТРК, круглосуточных пунктах вакцинаций и поликлиниках по месту жительства.

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