Больше 200 случаев за день: в Челябинской области не уменьшается заболеваемость коронавирусом

На больничном сейчас больше 1,7 жителей Челябинской области, заразившихся коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 203 новых случая коронавируса — на 15 больше, чем накануне. Среди новых заболевших 8 детей школьного возраста.

По данным регионального министерства здравоохранения к 2 августа, от Covid-19 продолжают лечиться 1 738 жителей Челябинской области. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

Уже у 338 689 южноуральцев диагностировали коронавирус за все время с начала пандемии.

В Челябинской области на фоне роста заболеваемости возобновилась активная вакцинация против Covid-19. Сделать прививку можно в ТРК, круглосуточных пунктах вакцинаций и поликлиниках по месту жительства.

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