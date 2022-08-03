Прокуратура обязала мэрию Челябинска обезопасить Изумрудный карьер, где утонула 17-летняя девушка

На карьерах установлены запрещающие таблички Фото: Прокуратура Челябинской области

Прокуратура Челябинска выявила нарушения по обеспечению безопасности на Изумрудном карьере, где утонула 17-летняя девушка. Накануне «Комсомолка» опубликовала статью, в которой родители погибшей школьницы попросили власти города обезопасить карьеры, где купаются сотни горожан.

— Прокуратура Челябинска провела проверку по публикациям СМИ об утоплении 17-летней девушки на карьере «Изумрудный», в которых поставлен вопрос о том, что власти города не обеспечивают безопасность купающихся на водоемах, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Надзорное ведомство установило, что должностные лица недорабатывают в плане обеспечения безопасности на водоемах, где запрещено купаться. Устранять нарушения придется администрации Челябинска, уже приняты меры по установке табличек «Купание запрещено» на Изумрудном и Голубом карьерах. О появлении буйков или дежурствах спасателей речи не идет.

В прокуратуре добавили, что принятые меры будут эффективными в том случае, если горожане будут сознательно к ним относиться и перестанут рисковать жизнью, купаясь в запрещенных местах. По закону за это полагается штраф, но иногда подобные выходки могут привести и к трагедиям.

Напомним, 15 июля на Изумрудном карьере утонула 17-летняя девушка. Она впервые оказалась в этом месте и почти не умела плавать. Днем ранее на этом же карьере юноша сорвался со скалы и упал на камни. Парня госпитализировали с травмами.

Родители утонувшей девушки рассказали КП-Челябинск о том, какая была их дочь, а также попросили городскую администрацию обезопасить Изумрудный карьер. Несмотря на запреты, в жару там собираются сотни челябинцев, которые не только купаются, но и прыгают в воду со скал.

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