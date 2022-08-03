Вынесли двери и заказали пушкинскую штукатурку: как идет ремонт Публичной библиотеки в Челябинске

Библиотеку спрятали за лесами. Фото: минкульт Челябинской области

Фасад Публичной библиотеки в Челябинске собираются отремонтировать к 15 октября. Об этом после проверки работ заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. По его словам, пока что подрядчик не выбивается из графика.

Ремонт длится уже два с половиной месяцев. За это время раздолбили штукатуру на части здания, нанесли грунтовку и новую штукатурку, сняли и отправили на реставрацию входные двери. Читателей впускают через боковой вход.

Сейчас сотрудники екатеринбургской фирмы «Юнивест-строй» занимаются ремонтом парапета, балясин и аттика.

— К 15 августа должны привезти специальную штукатурку, которую производят только в городе Пушкине, — сообщил директор государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Челябинской области Михаил Быков.

Супер-штукатурка содержит гранит и слюду, и различается по цветам. Тон стен Публички будет перетекать от темного внизу к светлому у крыши. Особенный состав штукатурки требует повышенных усилий при ремонте. Обычную строительную смесь могут наносить одновременно двое-трое рабочих, но пушкинской штукатуркой отделывать стены одновременно будут 15-20 человек.

В ремонт библиотеки в Челябинске вложили более 22 млн рублей. К отделке стен добавят новую декоративную подсветку.

В предыдущий раз фасад Публички ремонтировали совсем недавно — в 2020 году. За обновление здания тогда заплатили 18 млн рублей. Но вскоре после окончания ремонта у прокуратуры возникли вопросы к качеству стройматериалов, возбудили уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

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