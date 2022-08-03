Носить маски советуют, но не заставляют: в Челябинской области не будут возвращать коронавирусные ограничения

Штрафовать челябинцев за отсутствие масок не будут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вводить новые санитарные ограничения из-за коронавируса в Челябинской области не планируют, несмотря на рост заболеваемости. Об этом сообщили в региональном правительстве. Там, однако, уточнили, что отказ от запретов — это позиция оперштаба по борьбе с эпидемией на сегодняшний день. Если ситуация в регионе продолжит ухудшаться, решение могут изменить.

— Эпидситуация в Челябинской области находится на постоянном контроле оперативного штаба и мониторится ежедневно. При необходимости меры по противодействию распространению заболевания будут применяться незамедлительно, — заявили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Чиновники вслед за врачами советуют южноуральцам повысить бдительность и не пренебрегать профилактикой: носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, обращаться за медицинской помощью при первых симптомах. А еще не забывать ревакцинироваться: прививку от коронавируса стоит «обновлять» каждые полгода.

Напомним, обязательный масочный режим в Челябинской области отменили с июня.

С середины июля заболеваемость в регионе растет. Только за последний день зарегистрировали 207 официально подтвержденных случаев коронавируса.

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