Челябинская область привезла в Ясиноватую трубы для восстановления водоснабжения

Восстановление Ясиноватой проходит под обстрелами со стороны ВСУ. Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Из Челябинской области в Ясиноватую Донецкой народной республики привезли сантехнические материалы для улучшения водоснабжения в городе. Помощь оказана в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом рассказал глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко в эфире местного телеканала «Оплот ТВ».

— Мы обращались с просьбой к губернатору Челябинской области. Все, что мы просили, было привезено – это трубы, фитинги, всевозможные муфты для водоснабжения и водообеспечения населения, — рассказал Дмитрий Шевченко.

Помимо предоставления сантехнических материалов Челябинская область окажет Ясиноватой в помощи по бурению скважин для котельных. Проект уже подготовлен. Сейчас ведутся переговоры о том, как выполнить работы к отопительному сезону.

Из-за обстрелов со стороны ВСУ водоснабжение в Ясиноватой подается один раз в два дня и работает не во всех районах города. В таких случаях власти осуществляют подвоз воды.

Напомним, в конце мая глава региона подписал с властями ДНР соглашение об участии региона в восстановлении Волновахи и Ясиноватой. В ДНР с Южного Урала отправили тонны гуманитарного груза, новые машины скорой помощи и аппараты ИВЛ для больниц. А с 25 по 31 июля Челябинская область и город Ясиноватая проводили Неделю дружбы.

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